Castel Volturno, moto rubata e targa fantasma: denunciato Nei guai un 35enne

A Castel Volturno, in via Fiume Tevere i militari del reparto territoriale carabinieri di Mondragone hanno denunciato per ricettazione un 35enne, di origine ghanese.

L’uomo è stato fermato e controllato mentre spingeva a mano un motociclo. Il mezzo, una Voge Valico 650, ha subito destato sospetti. Gli accertamenti sul telaio hanno confermato che la moto era stata rubata, con denuncia presentata l’8 aprile scorso presso la Stazione Carabinieri di Roma Cinecittà. Non solo: la targa applicata risultava appartenere a un altro veicolo, un motociclo Peugeot, anch’esso oggetto di furto, denunciato il 4 settembre 2024 alla Tenenza Carabinieri di Quarto Flegreo.

Per l’uomo è scattata la denuncia con l’accusa di ricettazione. Il motociclo e la targa sono stati posti sotto sequestro e affidati a una ditta autorizzata per la custodia. L’autorità giudiziaria è stata informata dalla sezione radiomobile.