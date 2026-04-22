Caserta: 28enne arrestato per atti persecutori Disposto l'obbligo dei domiciliari

A Caserta, i carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un giovane del posto, classe 1998, già noto alle forze dell’ordine.

Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Cosenza – sezione G.I.P., riguarda un’indagine per il reato di atti persecutori.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tra febbraio e marzo dell’anno in corso, l’indagato avrebbe posto in essere comportamenti minacciosi e vessatori nei confronti della vittima, una giovane 31enne residente in provincia di Cosenza, con la quale aveva intrattenuto una breve relazione sentimentale.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.