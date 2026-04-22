Aggressione in un bar a Vitulazio: denunciato un 25enne E' ritenuto responsabile di un’aggressione avvenuta nelle prime ore del 19 aprile

I carabinieri della tazione di Vitulazio hanno denunciato in stato di libertà un 25enne del posto, ritenuto responsabile di un’aggressione avvenuta nelle prime ore del 19 aprile.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma al termine delle indagini, intorno alle 2.40 del 19 aprile u.s., all’interno di un bar del posto, l’uomo avrebbe colpito due avventori con una bottiglia di vetro al culmine di una lite per futili motivi. Subito dopo li avrebbe minacciati con una pistola poi risultata essere un giocattolo privo del tappo rosso.

L’identificazione del presunto autore è avvenuta grazie alle testimonianze raccolte e all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

A carico del 25enne, già noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto a una misura cautelare che gli vieta la permanenza nel comune di Bellona, è scattata la denuncia per lesioni, minaccia e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.