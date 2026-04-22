Sversamento illecito nella terra dei fuochi: denunciato un 35enne Carabinieri sequestrano rifiuti e mezzo

Proseguono senza sosta i controlli straordinari dei Carabinieri nell’area della cosiddetta “Terra dei Fuochi”, da anni al centro dell’attenzione per i reati ambientali. Nel pomeriggio di ieri, i militari della Stazione di San Prisco hanno individuato e denunciato in stato di libertà un uomo di 53 anni, residente nella zona, ritenuto responsabile di abbandono di rifiuti non pericolosi.

Secondo quanto ricostruito dagli operanti, l’uomo è stato sorpreso mentre sversava circa tre metri cubi di sfalci e potature su un terreno situato nel territorio comunale di Casagiove. Il materiale era stato trasportato a bordo di un veicolo a tre ruote tipo Apecar, anch’esso posto sotto sequestro insieme ai rifiuti.

L’intervento si inserisce nell’ambito di una più ampia attività di prevenzione e contrasto agli illeciti ambientali che le forze dell’ordine stanno intensificando nell’area. L’Autorità Giudiziaria è stata prontamente informata dai Carabinieri e valuterà ora la posizione dell’indagato.