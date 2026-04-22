Minacce all'ex moglie: i carabinieri lo arrestano Scongiurato ennesimo femminicidio in Campania

Attimi di forte tensione nel pomeriggio di ieri presso la Stazione dei Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, dove i militari hanno tratto in arresto un 59enne, residente in zona, con l’accusa di atti persecutori.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe inseguito l’ex moglie, una donna di 54 anni residente a San Prisco, fino all’interno della caserma dell’Arma, arrivando a minacciarla di morte. L’episodio si inserirebbe in un quadro più ampio di comportamenti vessatori e violenti.

La vittima, già provata da precedenti episodi, ha formalizzato una denuncia attivando la procedura del “codice rosso”. Le indagini avviate dai Carabinieri hanno consentito di ricostruire una serie di condotte persecutorie e atti di violenza che l’uomo avrebbe reiterato nel tempo nei confronti della donna.

Al termine degli accertamenti, il 59enne è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.