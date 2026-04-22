Minacce all'ex moglie: i carabinieri lo arrestano

Scongiurato ennesimo femminicidio in Campania

minacce all ex moglie i carabinieri lo arrestano

Le indagini avviate dai Carabinieri hanno consentito di ricostruire una serie di condotte persecutorie e atti di violenza che l’uomo avrebbe reiterato nel tempo nei confronti della donna...

Santa Maria Capua Vetere.  

 

Attimi di forte tensione nel pomeriggio di ieri presso la Stazione dei Carabinieri di Santa Maria Capua Vetere, dove i militari hanno tratto in arresto un 59enne, residente in zona, con l’accusa di atti persecutori.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe inseguito l’ex moglie, una donna di 54 anni residente a San Prisco, fino all’interno della caserma dell’Arma, arrivando a minacciarla di morte. L’episodio si inserirebbe in un quadro più ampio di comportamenti vessatori e violenti.

La vittima, già provata da precedenti episodi, ha formalizzato una denuncia attivando la procedura del “codice rosso”. Le indagini avviate dai Carabinieri hanno consentito di ricostruire una serie di condotte persecutorie e atti di violenza che l’uomo avrebbe reiterato nel tempo nei confronti della donna.

Al termine degli accertamenti, il 59enne è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

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