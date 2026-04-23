Scoperta casa-discarica nella Terra dei fuochi: 13 cani e un pitone reale All’interno anche 5 persone, tra cui 3 minori, in pessime condizioni igienico-sanitarie

Una casa trasformata in discarica, animali costretti a vivere nel degrado e tre minori esposti a condizioni igienico-sanitarie gravissime.

È quanto hanno scoperto i Carabinieri a Mondragone, in località Pescopagano, durante un servizio di controllo nelle aree sensibili della cosiddetta Terra dei Fuochi.

L’intervento e le forze in campo

L’operazione è stata condotta con il supporto del Nucleo Carabinieri CITES di Napoli, del personale dell’Ufficio tecnico comunale, degli assistenti sociali e dei sanitari dell’ASL — Dipartimento di Prevenzione e Servizio Veterinario. Il controllo d’iniziativa presso un’abitazione della zona ha portato alla luce uno scenario di estremo degrado: l’intera casa e le aree esterne erano invase da cumuli di rifiuti di vario genere e da escrementi di animali.

La scoperta: 13 cani, 3 gatti e un pitone reale

All’interno della proprietà i militari hanno rinvenuto 13 cani, 3 gatti e un pitone reale. La donna, 36 anni, residente nell’abitazione, vi viveva insieme al marito e ai tre figli minori in condizioni igienico-sanitarie definite gravissime. Al termine degli accertamenti è stata denunciataper violazioni in materia ambientale, in particolare per abbandono e gestione illecita di rifiuti.

Sequestri, tutela dei minori e animali in sicurezza

L’abitazione è stata sequestrata e affidata in custodia al Comune. I tre minori sono stati temporaneamente affidati a un familiare per garantirne la tutela. Gli animali domestici sono stati presi in carico dal servizio veterinario dell’ASL e trasferiti in una struttura convenzionata, mentre il pitone reale è stato sequestrato dal Nucleo CITES.

Della vicenda sono state informate sia la Procura ordinaria che quella minorile.