Incredibile a Caserta: paziente Rsa nasconde panetti di hashish nel cuscino I carabinieri hanno arrestato un 53enne, ospite della struttura assistenziale

Un intervento tempestivo ha portato i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta a scoprire un ingente quantitativo di droga all’interno di una struttura sanitaria assistenziale di Caserta.

I militari hanno identificato un 53enne di origine napoletana, già noto alle forze dell’ordine che ha provato ad eludere il controllo.

Nel corso della perquisizione, dapprima personale e poi estesa alla stanza, all’interno del comodino, sono stati trovati piccoli quantitativi di hashish, un bilancino di precisione e un coltello con tracce della sostanza. Ma la scoperta più rilevante è avvenuta poco dopo, quando, all’interno della fodera del cuscino, i carabinieri hanno rinvenuto tre panetti integri di hashish, ciascuno del peso di circa 100 grammi.

Il 53enne è stato arrestato ed ora si trova ai domiciliari con l'accusa di detenzione e spaccio di droga.