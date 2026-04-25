Lite in piazza, giovane accoltellato in pieno centro: arrestato dai carabinieri L'indagato è un 57enne: in ospedale un giovane di 22 anni, entrambi senza fissa dimora

Un uomo di 57 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caserta con le accuse di lesioni personali aggravate, porto di oggetti atti ad offendere e violazione del Daspo urbano a cui era già sottoposto.

L'allarme parte dal 118

A far scattare l'intervento è stata una segnalazione urgente del personale sanitario del 118, allertato per un uomo ferito in strada. Giunti sul posto, nelle immediate vicinanze di Piazza Sant'Anna, i militari hanno avviato le ricerche dell'aggressore, individuandolo poco distante dal luogo dell'accaduto nel giro di pochi minuti.

Accoltellato un 22enne somalo: ferite lievi, rifiuta le cure

La vittima è un giovane di 22 anni, di nazionalità somala, anch'egli senza fissa dimora. Secondo quanto ricostruito nell'immediatezza dei fatti, l'aggressione sarebbe scaturita per futili motivi, degenerando rapidamente fino al ferimento con un coltello da cucina appuntito. Le lesioni riportate dal giovane sono state giudicate di lieve entità. Nonostante ciò, la vittima ha rifiutato le cure mediche.

Sequestrato il coltello, scattano le manette

I Carabinieri hanno rinvenuto l'arma – un coltello da cucina della lunghezza totale di 20 centimetri – ancora in possesso del presunto aggressore, che è stata sequestrata. Il 57enne si trova ora in una cella del carcere di Santa Maria Capua Vetere.