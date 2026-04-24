Quarta domenica di Pasqua 2026: il messaggio del vescovo Spinillo

La quarta domenica del tempo di Pasqua viene tradizionalmente indicata come la domenica del buon pastore.
"In questa domenica 26 aprile 2026 che sta per arrivare “è l'apostolo Pietro che, nella seconda lettura, contempla ancora il mistero grande della Pasqua, annunziandolo in quel giorno di Pentecoste alla folla che ascolta gli apostoli illuminati dalla forza dello Spirito di Dio, che annunziano a tutti la risurrezione del Signore”.
Il vescovo Angelo Spinillo riprende poi il brano di Vangelo di Giovanni, nel quale Gesù si presenta come il buon pastore, ovvero “colui che entra appunto per la porta, anzi è egli stesso la porta che ci fa entrare in una dimensione di vita nuova.
Chi lo segue non solo va verso il pascolo buono, ma va soprattutto verso una nuova dimensione di vita: offrendo la propria vita, il Signore offre all'umanità la possibilità di essere davvero ciò per cui è stata creata: un'umanità di figli di Dio che collabora con la misericordia del Padre per la salvezza del mondo intero”.