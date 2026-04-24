Cesa: approvato progetto esecutivo per la rete fognaria Un intervento fondamentale, per garantire condizioni dignitose a numerose famiglie

Un intervento fondamentale, per garantire condizioni dignitose a numerose famiglie che, da troppo tempo, vivono senza un servizio essenziale.

Si tratta di un’opera dal valore complessivo di circa 186 mila euro, resa possibile grazie a un percorso amministrativo già avviato nei mesi scorsi e culminato con l’acquisizione della strada al patrimonio comunale, passaggio indispensabile per poter programmare e realizzare l’infrastruttura.

"Stiamo cercando di risolvere una situazione eredita dal passato - ricorda il sindaco Enzo Guida - circa 20 anni fa si è permesso di costruire senza rete fognaria. Interi palazzi privi fogne, cittadini costretti a ricorrere con frequenza anche settimanale ai servizi di espurgo, con disagi economici e igienico-sanitari. Questa è la situazione di oggi".

L’approvazione del progetto esecutivo rappresenta un passaggio decisivo, anche dal punto di vista tecnico-amministrativo, in quanto consente di avviare le procedure di appalto del lavoro.