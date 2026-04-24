Cesa: approvato progetto esecutivo per la rete fognaria

Un intervento fondamentale, per garantire condizioni dignitose a numerose famiglie

cesa approvato progetto esecutivo per la rete fognaria

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della rete fognaria in via Federico II...

Cesa.  

Un intervento fondamentale, per garantire condizioni dignitose a numerose famiglie che, da troppo tempo, vivono senza un servizio essenziale.

Si tratta di un’opera dal valore complessivo di circa 186 mila euro, resa possibile grazie a un percorso amministrativo già avviato nei mesi scorsi e culminato con l’acquisizione della strada al patrimonio comunale, passaggio indispensabile per poter programmare e realizzare l’infrastruttura.

"Stiamo cercando di risolvere una situazione eredita dal passato - ricorda il sindaco Enzo Guida - circa 20 anni fa si è permesso di costruire senza rete fognaria. Interi palazzi privi fogne, cittadini costretti a ricorrere con frequenza anche settimanale ai servizi di espurgo, con disagi economici e igienico-sanitari. Questa è la situazione di oggi".

L’approvazione del progetto esecutivo rappresenta un passaggio decisivo, anche dal punto di vista tecnico-amministrativo, in quanto consente di avviare le procedure di appalto del lavoro.

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