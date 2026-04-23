Diocesi di Aversa e Asl Napoli 2 nord: insieme contro le dipendenze Protocollo d’Intesa per la prevenzione e la promozione del benessere nelle comunità parrocchiali

Si terrà lunedì 27 aprile 2026, alle ore 10:00 presso l’episcopio di Aversa, la sottoscrizione del protocollo d’Intesa tra la diocesi di Aversa e l’azienda sanitaria locale Napoli 2 nord, finalizzato a promuovere percorsi strutturati di informazione e sensibilizzazione sul tema delle dipendenze patologiche e dei comportamenti a rischio.

Alla sigla dell’accordo saranno presenti Angelo Spinillo, Vescovo di Aversa, Luigi Castellone, direttore del dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 2 nord, delegato dalla direttrice generale, Monica Vanni, Vincenzo Lamartora, direttore del dipartimento dipendenze patologiche.

L’iniziativa nasce dalla comune consapevolezza che le dipendenze patologiche - come l’uso di sostanze, l’abuso degli strumenti tecnologici, il gioco d’azzardo - costituiscono un problema sociale e sanitario in costante crescita. Ecco perché il protocollo disciplinerà le forme di collaborazione tra i due Enti per realizzare interventi rivolti, in primo luogo, agli operatori e agli educatori impegnati nelle attività parrocchiali con giovani e adulti, nella prospettiva di diffondere una vera cultura del benessere e della prevenzione.

Infatti, in linea con il piano regionale della prevenzione 2020-2025 e il piano d’azione nazionale, il protocollo mira a trasformare le parrocchie in presidi strategici, capaci di intercettare precocemente il disagio e sostenere il tessuto familiare.

Per dare concretezza all'accordo, verrà anche istituita un’équipe multidisciplinare integrata Diocesi-ASL, composta da sacerdoti, medici, psicologi ed educatori.

Infine, va sottolineato che questa iniziativa si inserisce in una linea di buone pratiche già sperimentate in altri territori, dove la collaborazione tra realtà ecclesiali, istituzioni civili e servizi sanitari si è rivelata uno strumento efficace per affrontare situazioni di vulnerabilità e di disagio sociale.