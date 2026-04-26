Stretta dei carabinieri nel casertano: arresti, denunce e verifiche sul lavoro Un dispositivo articolato, che ha consentito di intervenire su più fronti

Un’azione capillare, ha visto i carabinieri della compagnia di Marcianise impegnati in un ampio servizio straordinario di controllo del territorio, con il supporto del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Caserta.

Un dispositivo articolato, che ha consentito di intervenire su più fronti: dalla sicurezza urbana al contrasto degli illeciti in materia di lavoro.

Nel corso delle attività, i militari dell’Arma hanno dato esecuzione a tre provvedimenti restrittivi. In carcere è finito un 49enne originario di Santa Maria Capua Vetere, destinatario di un ordine di carcerazione per la sostituzione della detenzione domiciliare, più volte violata, con una pena residua da scontare di oltre due anni.

Due ulteriori uomini, entrambi 55enni, sono stati invece sottoposti alla misura della detenzione domiciliare nei comuni di Orta di Atella e Marcianise, in esecuzione di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria per pene residue rispettivamente di poco più di un anno e di oltre quattro anni.

L’attività sul territorio ha portato anche al deferimento in stato di libertà di diverse persone. Due soggetti del posto sono stati trovati in possesso di circa 8 grammi di crack, suddivisi in dosi e pronti per lo spaccio, insieme a materiale per il confezionamento. Altri controlli hanno consentito di denunciare un uomo per porto abusivo di un manganello telescopico e un altro per il possesso ingiustificato di un coltello di oltre 20 centimetri.

Non sono mancati gli interventi sulla sicurezza stradale: un conducente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico particolarmente elevato, superiore a 3 g/l, mentre un altro è stato sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente, con recidiva nel biennio.

Parallelamente, insieme al Nucleo Ispettorato del lavoro, i carabinieri hanno effettuato verifiche su attività imprenditoriali del territorio.

Il titolare di una società di Orta di Atella è stato deferito per aver installato impianti audiovisivi senza le prescritte autorizzazioni, mentre la titolare di una caffetteria è stata sanzionata amministrativamente per irregolarità nella posizione lavorativa di un collaboratore familiare. Le sanzioni complessive ammontano a 600 euro.

Il bilancio complessivo del servizio parla di 3 arresti, 7 denunce, 121 persone identificate e 72 veicoli controllati, cinque contravvenzioni al codice della strada per un totale di circa 6.000 euro, tre patenti ritirate e quattro segnalazioni alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti, nello specifico hashish per un totale di 14 grammi.

Le autorità giudiziarie e amministrative competenti sono state subito informate dai carabinieri della compagnia di Marcianise.