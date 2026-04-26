Furto sventato nella notte: carabinieri recuperano furgone rubato e attrezzi Tentano di impossessarsi di materiale agricolo, già accatastato e pronto per essere caricato

Una notte interrotta dal suono di un allarme e dall’immediato intervento dei carabinieri, che ha consentito di sventare un furto e recuperare un veicolo rubato.

È accaduto in via del Purgatorio a Francolise, dove i militari del reparto territoriale di Mondragone sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al numero Unico Europeo di emergenza “112” per un tentativo di intrusione all’interno di un’azienda agricola.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato il titolare dell’attività, un 47enne del luogo, accorso poco prima dopo aver ricevuto l’allerta del sistema di sicurezza e aver prontamente richiesto l’intervento dei militari.

I primi accertamenti hanno permesso di ricostruire quanto accaduto: ignoti, approfittando delle ore notturne, avevano tentato di impossessarsi di materiale agricolo, già accatastato e pronto per essere caricato.

Determinante è stato il sopralluogo eseguito nell’area circostante, dove i carabinieri hanno individuato un autocarro fiat Doblò utilizzato presumibilmente per il colpo.

Il mezzo, sottoposto a controllo, è risultato rubato nei giorni precedenti in provincia di Benevento. Al suo interno sono state rinvenute diverse attrezzature, tra cui una tanica da 20 litri, una cisterna da 1000 litri, una pompa aspira-liquidi, cavi elettrici e tubazioni.

Il furgone e il materiale in esso contenuto sono stati posti sotto sequestro e affidati a ditta convenzionata, mentre la refurtiva agricola è stata restituita al legittimo proprietario. La denuncia è stata formalizzata nella mattinata presso la locale stazione Carabinieri.

Sono in corso le indagini per risalire agli autori del tentato furto. L’autorità giudiziaria è stata informata dai militari dell’Arma, che proseguono gli accertamenti in coordinamento con il nucleo operativo e radiomobile del reparto territoriale di Mondragone.