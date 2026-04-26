Revolver in casa, intervento dei carabinieri: scatta la denuncia Perquisizione domiciliare a Santa Maria Capua Vetere

Un controllo mirato, svolto con discrezione e professionalità, ha portato i carabinieri della stazione Santa Maria Capua Vetere a individuare e sequestrare un’arma detenuta illegalmente all’interno di un’abitazione cittadina.

I militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire, in bella mostra appoggiata su di un mobile della camera da letto, nella disponibilità di una 50enne del posto, un revolver tipo “Velodog” calibro 6 mm, risalente a epoca antecedente al 1890.

L’arma, priva di munizionamento, è stata immediatamente sottoposta a sequestro. Al termine degli accertamenti, la donna è stata deferita in stato di libertà per detenzione illegale di armi. L’autorità giudiziaria è stata prontamente informata dai carabinieri della Stazione di Santa Maria Capua Vetere.

Il particolare controllo si inserisce nel quadro delle attività condotte quotidianamente dall’arma, con l’obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di illegalità, garantendo sicurezza e rispetto delle norme anche nei contesti apparentemente più ordinari.