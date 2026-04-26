Taglio boschivo senza autorizzazione: sanzione dei carabinieri forestali

Proseguono i controlli a tutela del patrimonio ambientale da parte dei carabinieri forestali. Nei giorni scorsi, i militari del nucleo di Formicola sono intervenuti in località “Cerri dei Morti”, nel territorio comunale di Pontelatone, dove hanno accertato una violazione della normativa regionale in materia di gestione dei boschi.
Sanzionato un 23enne del posto, in qualità di affittuario di un terreno privato e responsabile dell’intervento di taglio.
Secondo quanto rilevato dai militari dell’Arma, l’uomo avrebbe effettuato un intervento di utilizzazione boschiva senza aver preventivamente inoltrato la necessaria comunicazione all’autorità forestale competente, individuata nella comunità montana “Monte Maggiore” di Formicola.
La condotta contestata rientra tra le violazioni previste dalla normativa regionale vigente in materia forestale, che disciplina in modo puntuale le modalità di gestione dei boschi cedui, imponendo specifici obblighi amministrativi anche per interventi di modesta entità.
Al termine degli accertamenti, i militari hanno proceduto a contestare la violazione amministrativa, applicando una sanzione pecuniaria in misura ridotta pari a 600 euro.
L’intervento si inserisce nell’ambito delle attività di vigilanza ambientale condotte quotidianamente dall’arma dei carabinieri forestali, finalizzate a garantire il rispetto delle regole e la salvaguardia degli ecosistemi locali.