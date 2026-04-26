Evade dalla comunità: rintracciato e arrestato dai carabinieri E' accaduto a Valle di Maddaloni, nel casertano

Un pomeriggio come tanti, scandito dai controlli sul territorio, si è trasformato in un intervento decisivo per i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Maddaloni.

A Valle di Maddaloni, infatti, tra le strade del comune, i militari dell’Arma hanno intercettato un uomo che non avrebbe dovuto trovarsi lì.

Durante un servizio di pattuglia, l’attenzione dei carabinieri è stata attirata dalla presenza di un 43enne della zona, già noto alle forze dell’ordine, che si aggirava lontano dalla comunità terapeutica presso cui era ristretto agli arresti domiciliari.

Una presenza anomala, subito verificata: l’uomo, infatti, era sottoposto a una misura cautelare per reati gravi, tra cui maltrattamenti in famiglia ed estorsione, e non aveva alcuna autorizzazione ad allontanarsi.

L’intervento è stato immediato. Fermato e identificato, per lui sono scattate le manette in flagranza di reato per evasione. Un gesto che ha interrotto bruscamente il tentativo di sottrarsi alle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Dopo le formalità di rito, il 43enne è stato ricondotto presso la stessa struttura e nuovamente posto agli arresti domiciliari, in attesa di comparire davanti al giudice per essere giudicato con rito direttissimo.