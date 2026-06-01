Aveta: "Garantire sicurezza e legalità nell'agro aversano" L'appello del consigliere regionale M5S

"Esprimo la mia piena vicinanza all'ex sindaco di Teverola Dario Di Matteo, a Giuseppe Marciano e alle loro famiglie, vittime di una grave aggressione". Lo dichiara Raffaele Aveta, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle.

"Saranno le autorità competenti ad accertare dinamica, responsabilità e movente, ma quanto accaduto impone una riflessione seria sulla sicurezza dei territori e sulla necessità di rafforzare la presenza dello Stato, in particolare nelle aree che da troppo tempo convivono con fragilità sociali, economiche e istituzionali.

Teverola e l’intero Agro aversano - continua Aveta - hanno bisogno di presidi efficaci e investimenti sociali. La sicurezza non è soltanto una questione di ordine pubblico, ma riguarda la qualità della vita, la fiducia nelle istituzioni, la tutela delle attività economiche e il diritto dei cittadini a vivere senza paura".

"Confido nel lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura affinché sia chiarita fino in fondo la natura di questo episodio e siano individuati i responsabili. Da parte nostra continueremo a lavorare affinché nessuna comunità si senta sola davanti alla violenza, all’intimidazione o all’illegalità".