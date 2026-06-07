Tentano di rubare rame da uno stabilimento industriale: denunciati due operai I dipendenti avrebbero provato a sottrarre il materiale durante le operazioni di smaltimento

Un tentativo di furto di cavi in rame è stato sventato all'interno di un impianto produttivo lungo la Strada Statale Appia, nel comune di Pignataro Maggiore. Due lavoratori sono stati denunciati dai Carabinieri.

Il tentativo di furto durante lo smaltimento di materiale industriale

Nel tardo pomeriggio, due operai di 44 e 58 anni, dipendenti di una ditta specializzata nel trasporto e nello smaltimento di materiali industriali, si trovavano all'interno dello stabilimento per prelevare cavi in rame fuori uso da avviare al recupero. L'incarico era di routine: raggiungere il sito a bordo di un autocarro pesante e caricare il materiale dismesso autorizzato.

Stando alla ricostruzione dei militari dell'Arma, i due avrebbero approfittato delle operazioni di carico per inserire nel cassone del mezzo anche alcuni cavi in rame di nuova produzione, ancora perfettamente integri e destinati all'attività industriale dell'azienda. Il materiale, per un peso complessivo di circa cinquanta chilogrammi, sarebbe stato tranciato e mescolato agli scarti con l'intenzione di sottrarlo allo stabilimento senza autorizzazione.

La pesa aziendale tradisce l'anomalia

A far emergere l'irregolarità è stato il sistema di controllo interno. Il personale addetto alla supervisione delle operazioni ha rilevato una discrepanza tra il peso previsto del materiale da smaltire e quello effettivamente registrato al passaggio dell'autocarro sulla pesa aziendale. L'eccedenza ha insospettito i responsabili dello stabilimento, che hanno immediatamente allertato i Carabinieri tramite il 112.

L'intervento dei Carabinieri di Capua e la denuncia

Sul posto sono intervenuti prontamente i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Capua, che hanno effettuato un controllo accurato del carico. L'ispezione ha permesso di individuare i cavi integri nascosti tra il materiale di scarto e di ricostruire il presunto tentativo di sottrazione. Al termine delle indagini, i due operai sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso. L'intero quantitativo di rame è stato restituito immediatamente all'azienda.