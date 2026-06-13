Aversa: notificato in carcere provvedimento esecuzione pene concorrenti Detenuto dovrà espiare oltre sette anni di reclusione per rapina

I carabinieri della stazione di Aversa hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti di un detenuto già ristretto presso la locale Casa di Reclusione.

Il destinatario del provvedimento è un 47enne originario della provincia di Napoli, attualmente detenuto presso l'istituto penitenziario aversano, nei cui confronti è stato notificato un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dall'Autorità Giudiziaria.

Il titolo esecutivo dispone l'espiazione di una pena residua complessiva pari a 7 anni e 4 mesi di reclusione, derivante dalla riunificazione di condanne definitive riportate per il reato di rapina, commesso tra il 2010 e il 2024 nei territori di San Giuliano Milanese, in provincia di Milano, e Giugliano in Campania, nel Napoletano.

L'attività dei carabinieri si è concretizzata nella notifica del provvedimento direttamente all'interno della struttura detentiva, consentendo di dare immediata esecuzione alle disposizioni impartite dalla Procura della Repubblica competente.

L'operazione rientra nell'ambito delle ordinarie attività svolte dall'Arma dei Carabinieri a supporto dell'Autorità Giudiziaria per l'esecuzione delle sentenze definitive e dei conseguenti provvedimenti restrittivi, assicurando la corretta applicazione delle decisioni adottate dagli organi giudiziari.