Scomparsa Paolo Falco, Buonajuto: "Dolore immenso, un grande amico" Il cordoglio del consigliere regionale di casa riformista

"La prematura e improvvisa scomparsa dell’avvocato Paolo Falco mi ha inondato di dolore. Con Paolo ho condiviso gli anni del Rotaract, quelli dell’adolescenza e della prima giovinezza: le fasi in cui si costruiscono amicizie, valori e passioni destinati ad accompagnarci per sempre.

Sono stati anni intensi e indimenticabili, che oggi tornano alla mente con ancora maggiore forza. Paolo era una persona alla quale era facile voler bene: spontaneo, sempre allegro, capace di stare con gli altri con semplicità e di regalare sempre un sorriso.

Qualità che, insieme alla sua generosità e alla sua umanità, lo rendevano spiritualmente superiore. Ai suoi familiari e, in particolare, al fratello, il mio caro amico Pietro Falco, rivolgo il mio abbraccio più affettuoso e commosso. Ciao Paolo, il tuo ricordo mi accompagnerà per sempre”.

Lo ha detto Ciro Buonajuto, consigliere regionale di Casa Riformista e presidente della prima commissione affari istituzionali.