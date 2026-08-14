Cesa: il comune promuove il soggiorno climatico per la terza età Al via le domande per la vacanza dal 13 al 20 settembre 2026

L'amministrazione comunale mette al centro il benessere e la socializzazione degli anziani. È stato infatti pubblicato l'avviso pubblico per la partecipazione al soggiorno climatico a Nova Siri (MT), in programma dal 13 al 20 settembre 2026 (7 notti) per un numero massimo di 60 cittadini autosufficienti. I requisiti di partecipazione sono, per le donne, una età pari o superiore a 60 anni, mentre per gli uomini, una età pari o superiore a 65 anni.

I partecipanti devono avere idoneità psicofisica (autocertificabile) che non richieda assistenza continuativa. Il pacchetto comprende: Trasporto A/R in autobus Gran Turismo; Sistemazione in hotel (disponibili 4 camere accessibili); Pensione completa con buffet assistito e bevande ai pasti (dalla cena di arrivo al pranzo di partenza); Tessera Club, animazione diurna e serale (balli, giochi, tornei, corsi sportivi); Utilizzo della piscina e servizio spiaggia (1 ombrellone e 2 lettini ogni due persone) raggiungibile a piedi tramite un vialetto nella pineta. Restano a carico dei partecipanti la tassa di soggiorno (€ 1,50 al giorno/persona) e l'eventuale supplemento singola.

Le quote individuali di compartecipazione sono parametrate in base alle fasce ISEE, con esenzione totale per redditi fino a 5.000,00 euro. In caso di domande superiori ai 60 posti disponibili, verrà formulata una graduatoria in ordine crescente di ISEE, dando priorità ai redditi più bassi.

"Prendersi cura della terza età - afferma Stella Perfetto, consigliera delegata agli anziani - significa offrire occasioni concrete di socialità e benessere in un contesto sicuro. Invitiamo tutti i cittadini in possesso dei requisiti ad approfittare di questa opportunità pensata per contrastare la solitudine". Giusy Guarino (Vicesindaco con delega ai Servizi Sociali), aggiunge “Con questo provvedimento confermiamo la nostra vicinanza alla cittadinanza senior, coniugando la qualità della vita alla promozione della socialità in splendide località turistiche".

Infine, Francesca D'Agostino (Assessore alla promozione del tempo libero, conclude: "Promuovere soggiorni e attività ricreative significa investire direttamente sulla coesione sociale e sulla serenità della nostra comunità".

Le domande vanno presentate esclusivamente online sul Portale dei Servizi Sociali del Comune (portaleservizisociali.comune.cesa.ce.it) entro e non oltre le ore 12:00 del 31 agosto 2026. Per chi ha già partecipato alla manifestazione di interesse di giugno (Det. n. 636/2026), non occorre compilare una nuova domanda, ma è obbligatorio riaccedere al portale entro il 31 agosto (ore 12:00) per confermare l'adesione e allegare la ricevuta di pagamento (o l'ISEE per gli esenti), pena l'esclusione. Per informazioni e assistenza nella compilazione è possibile rivolgersi agli uffici del settore Politiche Sociali negli orari di apertura al pubblico.