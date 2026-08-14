Lutto nella politica casertana: è morto a 45 anni Paolo Falco Era segretario cittadino di Forza Italia e figlio dell'ex sindaco Luigi

Un grave lutto colpisce la politica, l'avvocatura e la comunità di Caserta. Si è spento a soli 45 anni Paolo Falco, segretario cittadino di Forza Italia e figura molto nota e stimata nel panorama istituzionale e professionale del territorio.

Figlio dell’indimenticato ex sindaco di Caserta, Luigi Falco, Paolo ne aveva raccolto l’eredità morale e la passione per l’impegno pubblico. Oltre alla sua attività politica, Falco ricopriva il prestigioso incarico di segretario dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, confermandosi un punto di riferimento per il foro locale e per l'intera classe forense.

La notizia della sua prematura scomparsa ha destato profondo sconcerto e unanimi reazioni di dolore da parte di colleghi, esponenti politici e istituzioni. Da Gianpiero Zinzi a Francesco Silvestro tanti i messaggi commossi per Paolo Falco.