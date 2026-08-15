Tragedia di ferragosto nel casertano, scontro auto contro moto: un morto L'incidente è avvenuto sull'Appia nel terrritorio di Sparanise.

E' di un morto il bilancio di un tragico incidente avvenuto nel giorno di ferragosto sull'Appia nel terrritorio di Sparanise.

In un violento schianto sono rimaste coinvolte una moto e un'auto. Ad evere la peggio un 39enne di Marcianise alla guida del mezzo a due ruote. L'impatto è stato fatale. A nulla è valsa la tempestività dei soccorsi. Il centauro è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Caserta dove purtroppo poco dopo è deceduto. I sanitari hanno fatto tutto il possibile per strapparlo alla morte,

Sono stati gli automobilisti in transito ad allertare immediatamente i soccorsi. Sul posto i carabinieri della compagnia di Capua per i relativi accertamenti ed accertare l'esatta dinamica dell'incidente. Dolore nella comunità casertana dove il 39enne era molto conosciuto e stimato. Nessuna conseguenza seria per chi viaggiava a bordo della vettura.