Tragedia di ferragosto nel casertano, scontro auto contro moto: un morto

E' di un morto il bilancio di un tragico incidente avvenuto nel giorno di ferragosto sull'Appia nel terrritorio di Sparanise.
In un violento schianto sono rimaste coinvolte una moto e un'auto. Ad evere la peggio un 39enne di Marcianise alla guida del mezzo a due ruote. L'impatto è stato fatale. A nulla è valsa la tempestività dei soccorsi. Il centauro è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Caserta dove purtroppo poco dopo è deceduto. I sanitari hanno fatto tutto il possibile per strapparlo alla morte,
Sono stati gli automobilisti in transito ad allertare immediatamente i soccorsi. Sul posto i carabinieri della compagnia di Capua per i relativi accertamenti ed accertare l'esatta dinamica dell'incidente. Dolore nella comunità casertana dove il 39enne era molto conosciuto e stimato. Nessuna conseguenza seria per chi viaggiava a bordo della vettura.