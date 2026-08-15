Coppa Italia C. La Casertana cade all'esordio: festa Savoia al Pinto

Nella ripresa la vince il Savoia, Casertana esce dalla Coppa Italia. Primo tempo con i falchetti padroni del campo ed in vantaggio con un ottimo spunto di Vezzoni, tra i più brillanti della serata del 'Pinto'. I rossoblù sembrano avere il controllo della gara, ma proprio prima del riposo il Savoia riesce a pareggiare i conti con Nepi. In avvio di ripresa arriva anche il soprasso ad opera di Alfieri. Il caldo e il duro lavoro delle scorse settimane si fa sentire. I falchetti provano a riordinare le idee. Nelle battute finali traversa di Kontek. E' l'ultimo sussulto.
CASERTANA-SAVOIA 1-2
CASERTANA: De Lucia, Girelli (17' st Kontek), Castelli, Galletta (29'st Pirollo), Pezzella, Oukhadda (8' st Bacchetti), Bentivegna, Vezzoni, Martino, Belli, Rocchi. A disposizione: Schiedo, Magro, Ajayi, Sandri, Barretta, Di Penta.
SAVOIA:Bethers, Patrignani, Alfieri, D'Agostino (15' st Scotti), Meola (32' st Riccardi), Zoboletti, Iob, Noce, Cozzoli, Portanova (44' st D'Amore), Nepi (32' st Yeboah). A disposizione: Albanese, Leonardo, Fiasco, Gemello, Fabriani, Ferrara.
ARBITRO: Simone Palmieri di Avellino - ASSISTENTI: Orazio Nicodemo di Sapri e Gabriele Federico di Agropoli
RETI: 11' Vezzoni (C), 46'pt Nepi (S), 3' st Alfieri (S)
OTE: Ammoniti: Portanova, Alfieri (S),