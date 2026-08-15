Sedie che volano, schiaffi e capelli tirati: rissa sulla spiaggia a Ferragosto Il video pubblicato dal deputato Borrelli: cinque persone identificate dai carabinieri

Quanto accaduto la notte di Ferragosto sulla spiaggia libera di Fiumarella a Mondragone è "gravissimo. Una notte di festa trasformata nell'ennesimo teatro di violenza". Lo dice il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha postato sul suo profilo social il video di una rissa che ha visto coinvolte numerose persone. Il video è diventato immediatamente virale.

IDENTIFICATE CINQUE PERSONE DAI CARABINIERI

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del locale Reparto territoriale, che hanno identificato cinque persone. Sembra che ci sia stata un'animata discussione tra due gruppi di persone: dalle parole alle mani il passo è stato breve.

L'APPELLO DEL DEPUTATO BORRELLI: "SERVONO CONTROLLI PIÙ SERRATI"

"Sul litorale domizio servono controlli più serrati e un presidio capillare del territorio: ordinanze e divieti non possono restare soltanto sulla carta. Chi trasforma spiagge e luoghi pubblici in scenari di violenza deve essere individuato e sanzionato con fermezza", prosegue il deputato.