"Questa è una rapina, ho una pistola": ma non era vero, arrestato Si era presentato a volto scoperto in un bar, ma gli è andata male: è finito in carcere

Si presenta a volto scoperto all'interno di un bar, attende che non vi siano clienti e poi, simulando di impugnare una pistola, minaccia la titolare e il dipendente per farsi consegnare il denaro contenuto nella cassa. La rapina, però, viene sventata dall'immediata reazione del dipendente e dal tempestivo intervento dei Carabinieri.

ARRESTATO IN FLAGRANZA UN 38ENNE DI SPARANISE

È accaduto nella serata di ieri, 16 agosto, a Mondragone, lungo la via Domiziana, dove i militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone hanno arrestato in flagranza un 38enne residente a Sparanise, già noto alle forze dell'ordine.

LA PISTOLA SIMULATA CON LA MANO SOTTO LA MAGLIETTA

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l'uomo sarebbe entrato nel bar a volto scoperto e, approfittando dell'assenza di clienti, avrebbe simulato di avere una pistola nascosta sotto la maglietta, utilizzando la mano sinistra per riprodurne la sagoma. Rivolgendosi alla titolare e al dipendente presenti dietro il bancone, avrebbe quindi intimato loro di consegnargli il denaro della cassa.

LA REAZIONE DEL DIPENDENTE E LA COLLUTTAZIONE

Di fronte all'esitazione delle due vittime, il 38enne si sarebbe diretto verso il retro del bancone, provocando la reazione del dipendente che, temendo per l'incolumità propria e della titolare, lo avrebbe affrontato, dando vita a una breve colluttazione. Nel frattempo, l'allarme aveva già fatto scattare l'intervento dei Carabinieri, che hanno raggiunto rapidamente l'esercizio commerciale e bloccato il presunto autore della tentata rapina.

NESSUNA ARMA VERA, ACQUISITE LE IMMAGINI DELLE TELECAMERE

Gli accertamenti hanno consentito di verificare che l'uomo non era effettivamente in possesso di un'arma. Le vittime hanno formalizzato denuncia, fornendo ai militari dell'Arma una dettagliata ricostruzione dell'accaduto. Sono state acquisite e analizzate anche le immagini dell'impianto di videosorveglianza del locale, risultate utili alla ricostruzione della dinamica.

Il 38enne si trova ora in carcere a Santa Maria Capua Vetere con l'accusa di tentata rapina.