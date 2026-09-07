Il colonnello Scarabello nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Caserta Nato a Roma, classe '78: al suo attivo importanti ruoli operativi e organizzativi

Il Colonnello Federico Scarabello si è insediato oggi quale nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caserta. Durante il saluto ai militari della sede, l’ufficiale ha espresso l’emozione ed il profondo senso di responsabilità con cui assume il prestigioso e delicato incarico, richiamando la centralità della missione affidata all’Arma sul territorio: "Un’azione quotidiana, costante e capillare, fondata sui valori della prossimità, dell’ascolto, della vicinanza ai cittadini e della rassicurazione sociale, quali elementi essenziali del rapporto di fiducia tra i Carabinieri e le comunità".

PROFILO E FORMAZIONE

Nato a Roma il 23 dicembre 1978, il Colonnello Scarabello ha intrapreso la carriera militare nel 1998, frequentando l’Accademia Militare di Modena e completando successivamente la propria formazione presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma.

È laureato in Giurisprudenza ed in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna. Nel corso della carriera ha ulteriormente approfondito la propria preparazione conseguendo un Master universitario in Scienze comportamentali applicate alle investigazioni e all’intelligence e frequentando un Corso di perfezionamento universitario in Sicurezza interna e internazionale.

Il percorso professionale del nuovo comandante provinciale coniuga una significativa esperienza operativa sul territorio con incarichi di responsabilità svolti nell’ambito dell’organizzazione centrale dell’Arma.

I primi anni di servizio lo hanno visto impegnato nel settore addestrativo e formativo, quale Comandante di Plotone presso la Scuola Allievi Marescialli e Comandante di Sezione del Corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata.

Successivamente ha assunto incarichi operativi di crescente responsabilità, dapprima alla guida del Nucleo Operativo della Compagnia Carabinieri di Milano Porta Monforte e, in seguito, quale Comandante delle Compagnie Carabinieri di Sorrento, di Napoli Rione Traiano e di Bagnoli.

Nel gennaio 2014 è stato destinato al Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” di Napoli, dove ha ricoperto l’incarico di Addetto all’Ufficio Operazioni, Addestramento, Informazioni e Ordinamento, svolgendo contestualmente le funzioni di Aiutante di Campo del Comandante Interregionale.

Dall’ottobre 2016 ha prestato servizio presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, dove, nell’ambito dello Stato Maggiore, ha ricoperto diversi incarichi di responsabilità: Addetto all’Ufficio Stampa, Capo Sezione dell’Ufficio Cerimoniale, Capo Sezione della Sala Operativa e, da ultimo, Capo Sezione dell’Ufficio Relazioni Sindacali.

AL SERVIZIO DI TERRA DI LAVORO

L’obiettivo è quello di proseguire, in piena e costante sinergia con le Istituzioni e con tutte le componenti del territorio, nell’azione di prevenzione e contrasto alla criminalità comune ed organizzata, assicurando la presenza dei Carabinieri sul territorio, imprescindibile presidio di legalità e fondamentale risorsa per l’ascolto dei bisogni delle comunità. In tale prospettiva, particolare attenzione sarà riservata alla quotidiana disponibilità dell’Arma nei confronti dei cittadini, affinché il Carabiniere continui a rappresentare, per tutti, un punto di riferimento concreto, vicino ed affidabile, come si legge nella nota del comando provinciale di Caserta.