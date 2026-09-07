Cesa: accoglienza straordinaria per Francesco Emilio Borrelli Comunità, emozioni e sostegno di Cosimo Di Livello Alto al parco della legalità

Parco della legalità a Cesa nel casertano. Una serata di grande partecipazione e forte intensità emotiva. L’arrivo di Francesco Emilio Borrelli è stato accolto da un pubblico numeroso e caloroso, che ha dimostrato quanto il tema della legalità sia sentito e condiviso dalla comunità di Cesa.

Un sostegno speciale: la presenza di Cosimo Di Livello Alto

Tra i momenti più significativi della serata, il sostegno di Cosimo Di Livello Alto, che pur non esibendosi, ha scelto di essere accanto all’onorevole Borrelli durante l’intervento dedicato alla legalità territoriale.

La sua presenza, intensa e partecipata, ha aggiunto valore al dialogo, sottolineando come la musica e l’arte possano essere alleati della legalità anche senza una performance: con la vicinanza, con la testimonianza, con la scelta di esserci. Cosimo ha accompagnato l’intervento con parole di supporto e con una presenza che il pubblico ha percepito come autentica e profondamente sentita.

L’intervento di Borrelli: un momento atteso e potente

Alle 22:30, il Parco della Legalità ha vissuto il suo momento più intenso. Francesco Emilio Borrelli ha parlato di territorio, responsabilità, coraggio civile, ricevendo attenzione e partecipazione da parte di tutti i presenti.

Accanto a lui, l’amministrazione comunale di Cesa, guidata dal Sindaco Enzo Guida, presente anche Angela Oliva responsabile cultura e spettacolo insieme ai membri della Giunta. Una presenza istituzionale compatta che ha dato forza al messaggio della serata: la legalità è un impegno condiviso.

Una serata che ha unito tradizione, comunità ed emozioni

Il pubblico ha potuto vivere un percorso enogastronomico grazie allo Street Food Campania Eccellenze, che ha animato il Parco fin dal tramonto con sapori e profumi della tradizione campana.

Alle 22:00, Lello Musella ha regalato un momento di comicità e leggerezza, creando un clima di vicinanza e partecipazione che ha preparato il terreno al momento istituzionale.

Una comunità che risponde

La serata ha visto la presenza di numerosi ospiti, associazioni e cittadini, confermando che Cesa è una comunità viva, attenta, capace di riconoscersi nei valori che celebra.

Organizzazione perfetta

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Dagal Creations Aps, con l’organizzatore Alfonso Gemito. Un ringraziamento speciale all’Amministrazione Comunale di Cesa per il patrocinio e alle Forze dell’Ordine per il supporto, fondamentali per garantire sicurezza e serenità a tutti i partecipanti.