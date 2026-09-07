Refezione scolastica: al via il bando per l'esenzione del ticket L’iniziativa è stata disposta in esecuzione della deliberazione di giunta comunale a Cesa

Avviato il bando per l’esenzione ticket mensa e previste 20 esenzioni dal pagamento della quota di compartecipazione al servizio di refezione scolastica per l'anno scolastico 2026/2027. L’iniziativa è stata disposta in esecuzione della deliberazione di giunta comunale.

Il beneficio – che riguarda i pasti effettivamente fruiti nelle giornate di regolare svolgimento del servizio – è rivolto agli alunni che frequentano l’Istituto comprensivo.

Possono presentare istanza i nuclei familiari residenti che versano in condizioni di grave disagio economico, nonché – indipendentemente dalla residenza – gli alunni con disabilità psico-fisica e/o sensoriale riconosciuta ai sensi della Legge n. 104/1992.

“Con questo provvedimento – dichiara il consigliere comunale delegato all’istruzione Nicola De Michele – confermiamo la nostra ferma volontà di non lasciare indietro nessuno, ponendo al centro della nostra azione amministrativa le famiglie e i più piccoli. Garantire il diritto allo studio e supportare i nuclei che affrontano momenti di particolare difficoltà economica o che vivono la realtà della disabilità è un dovere civico e morale imprescindibile per la nostra comunità”.

A far eco è l'assessore con delega alle Politiche Sociali, il vicesindaco Giusy Guarino: “L’avviso di esenzione per la mensa scolastica rappresenta un sostegno concreto alla genitorialità e alla serenità dei nostri ragazzi a scuola. Abbiamo lavorato per definire criteri trasparenti ed equi, che tengano conto sia dell'indicatore ISEE sia delle situazioni di maggiore fragilità e disabilità, affinché l'istruzione e i servizi ad essa connessi siano realmente accessibili a tutti”.

Le domande, redatte sull'apposito modulo predisposto dall'Ente (scaricabile dal sito internet istituzionale del comune), dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 settembre 2026, direttamente all'ufficio politiche sociali e pubblica istruzione o secondo le modalità indicate nella modulistica.

Qualora il numero delle istanze ammissibili risulti superiore alle 20 esenzioni disponibili, verrà stilata un'apposita graduatoria basata sul valore ISEE crescente, sul numero dei figli minori fruitori del servizio e sulle relazioni socio-ambientali redatte dal Servizio Sociale.

Per ulteriori informazioni, chiarimenti o per scaricare i modelli di domanda, è possibile consultare l'Albo Pretorio on-line, contattare l'Ufficio Politiche Sociali al numero 081 8154313 o scrivere all'indirizzo e-mail: servizisociali@comune.cesa.ce.it.