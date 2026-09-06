Casertana-Scafatese 2-2. Non basta un super Manconi, Volpicelli gela il Pinto

Termina in parità (2-2) il derby campano di serie C tra la Casertana e la Scafatese. Un risultato giusto per quanto visto nei 90 minuti ma che lascia qualche rimpianto su ambo i fronti: la Scafatese - che dopo l'esonero del tecnico Giovanni Ferraro ha affidato ad interim la panchina all'allenatore della Primavera, Michele Facciolo - mastica amaro per aver sprecato un tiro dagli undici metri, i falchetti per essere stati raggiunti in pieno recupero.
Nel primo tempo più Scafatese. I canarini in avvio sprecano un rigore con Emmausso che si fa ipnotizzare da De Lucia. Poi ci pensa Novella a sbloccare il risultato, con tanto di dedica per l'infortunato Manzi.
Nella ripresa la Casertana trova il break: prima Manconi pareggia dagli undici metri e, poco dopo, raddoppia con un bel colpo di testa, trovando la sua seconda doppietta in rossoblu. Quando il risultato sembra ormai indirizzato, ci pensa Volpicelli a regalare il pari alla Scafatese, chiudendo il derby sul 2-2