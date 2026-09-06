Investe un uomo di 82 anni sulle strisce pedonali: denunciato dai carabinieri La vittima è stata trasferita all'ospedale "San Giovanni Bosco" in prognosi riservata

È stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Aversa un 49enne ritenuto responsabile del grave incidente stradale verificatosi nel centro cittadino, all'intersezione tra via Raffaello e via Botticelli.

LA DINAMICA DELL'INCIDENTE

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, l'uomo, mentre era alla guida della propria autovettura, nel corso di una manovra di svolta, avrebbe investito un 82enne che in quel momento stava regolarmente attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali.

IL PEDONE TRASFERITO AL SAN GIOVANNI BOSCO

A seguito dell'impatto, il pedone è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato inizialmente presso il nosocomio di Aversa. Le sue condizioni hanno successivamente reso necessario il trasferimento presso l'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove è stato ricoverato in prognosi riservata, non in pericolo di vita.

ACCERTAMENTI DEI CARABINIERI E SEQUESTRO DEL VEICOLO

I Carabinieri hanno effettuato gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell'incidente, verificando anche la regolarità dei documenti di guida e della copertura assicurativa del veicolo. L'autovettura coinvolta è stata sequestrata.

DENUNCIATO PER LESIONI PERSONALI COLPOSE

Al termine delle attività investigative, il conducente è stato denunciato per lesioni personali colpose.