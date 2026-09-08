Terrore in un'abitazione a Marcianise: minaccia di morte la madre per soldi I carabinieri arrestano un 32enne

Notte di terrore in un’abitazione familiare di Marcianise, dove l’intervento dei carabinieri ha scongiurato il peggio e portato all’arresto di un uomo del posto di 32 anni.

I militari della sezione radiomobile della compagnia di Marcianise, hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato dell’uomo, ritenuto gravemente indiziato di estorsione aggravata e continuata ai danni della madre convivente, una donna di 56 anni.

Secondo la ricostruzione operata dai carabinieri, l’uomo, all’interno dell’appartamento familiare, avrebbe minacciato la madre impugnando un coltello da cucina, arrivando inoltre a danneggiare arredi e suppellettili dell’abitazione, con l’obiettivo di ottenere dalla donna una somma di denaro.

La situazione è stata interrotta dall’intervento dei militari dell’Arma, che hanno messo in sicurezza la vittima e proceduto all’arresto dell’indagato. La donna, che avrebbe riportato alcune lievi escoriazioni, ha rifiutato il ricorso alle cure mediche.

Il coltello che sarebbe stato utilizzato per le minacce è stato sequestrato penalmente e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove è rimasto a disposizione dell’Autorità giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.

La posizione dell’indagato dovrà essere valutata nelle successive fasi del procedimento, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza e delle garanzie previste dalla legge, fino a eventuale sentenza definitiva.