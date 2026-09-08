Caserta: evade dai domiciliari e viene arrestato nuovamente dai carabinieri Durante la consueta verifica, i militari non lo hanno trovato in casa

È stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della stazione di Caserta un giovane di origine tunisina, classe 2008, regolarmente presente sul territorio nazionale e residente in città, già sottoposto agli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento per rapina.

L’intervento è scattato nel corso dei controlli effettuati dai militari nei confronti delle persone sottoposte a provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Durante la verifica presso l’abitazione del giovane, i carabinieri non lo hanno trovato in casa, facendo scattare le immediate ricerche.

Il giovane è stato rintracciato poco dopo mentre si trovava in strada. Secondo quanto ricostruito dai militari, si sarebbe allontanato dalla propria abitazione senza la necessaria autorizzazione dell’Autorità giudiziaria.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato arrestato in quanto gravemente indiziato del reato di evasione dagli arresti domiciliari e, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato nuovamente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

La vicenda si trova ora al vaglio dell’autorità giudiziaria e, come previsto dalla legge, la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza definitiva.