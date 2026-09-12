Evade dai domiciliari e si presenta dai carabinieri: arrestato E' ora in carcere a Santa Maria Capua Vetere

A Cesa, i carabinieri della locale stazione, con il supporto dei militari della sezione radiomobile della compagnia di Aversa, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo del posto, classe 1986, ritenuto gravemente indiziato, allo stato delle indagini, del reato di evasione.

L’intervento dei militari è scattato a seguito dell’allontanamento dell’uomo dal proprio domicilio, dove si trovava sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il soggetto si sarebbe allontanato arbitrariamente dall’abitazione a seguito di un dissidio con la moglie, raggiungendo successivamente l’esterno della locale stazione dell’Arma.

La presenza dell’uomo nei pressi della caserma ha consentito ai militari di intervenire tempestivamente e procedere all’arresto in flagranza, contestando la violazione degli obblighi connessi alla misura cautelare alla quale era sottoposto.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La vicenda è tuttora nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza definitiva, nel pieno rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.