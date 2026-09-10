Cesa, anziani e persone con disabilità: supporto da parte del comune Confermato un servizio di grande valore sociale nell'ambito del programma Gol

Il comune di Cesa rinnova il proprio impegno a favore delle fasce più deboli della comunità, confermando un servizio di grande valore sociale. Nell'ambito del programma Gol (Garanzia di occupabilità dei Lavoratori), l'ente ha infatti attivato la nuova edizione del servizio di supporto alla persona assistenza leggera ed aiuto domestico, per anziani e persone con disabilità.

Un'iniziativa già sperimentata con successo nei mesi passati che mira a prevenire l'isolamento sociale e a sostenere il benessere quotidiano delle persone anziane e con disabilità.

L'intervento è rivolto ai cittadini residenti nel territorio comunale di età pari o superiore a 65 anni – purché non assistiti da badanti – e alle persone con disabilità. Il programma prevede una serie di prestazioni concrete per facilitare la vita di tutti i giorni: dalle piccole commissioni quotidiane, come la spesa o il pagamento delle bollette, al disbrigo di pratiche sanitarie (ritiro di referti, certificazioni e ausili, acquisto di farmaci prescritti), fino a un fondamentale servizio di compagnia e supporto relazionale, attivato previa valutazione dell'assistente sociale comunale.

“Questo servizio rappresenta un tassello fondamentale delle nostre politiche sociali e di vicinanza ai cittadini più fragili”, dichiara il sindaco Enzo Guida.

“Non si tratta semplicemente di offrire un aiuto pratico per le commissioni di tutti i giorni, ma di tessere una rete di protezione e di prossimità per fare in modo che nessuno a Cesa si senta mai solo. La conferma di questa misura, che già in passato ha dato ottimi risultati, dimostra la nostra attenzione costante verso la qualità della vita dei nostri anziani e delle persone con disabilità”, afferma il vicesindaco Giusy Guarino, delegata ai servizi sociali.

La graduatoria per l'accesso al servizio sarà stilata in base al valore Isee in corso di validità e, a parità di quest'ultimo, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle istanze. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune di Cesa o trasmesse tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.cesa.ce.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2026. L'avviso pubblico integrale e la modulistica necessaria sono disponibili presso gli uffici comunali e consultabili sul portale istituzionale dell'ente.