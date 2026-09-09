Cesa: insediata ufficialmente commissione sicurezza luoghi di lavoro La seduta inaugurale è stata presieduta dal sindaco, Enzo Guida

Si è insediata, ufficialmente nella sasa comunale di Cesa, la commissione permanente per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

La seduta inaugurale è stata presieduta dal sindaco, Enzo Guida, alla presenza di tutti i membri che compongono l'organismo.

La commissione risulta così composta dal vice presidente, Raffaele Bencivenga in rappresentanza dell’Associazione “Giuseppe Dell’Omo” contro le morti sul lavoro; Francesco Barone comandante della polizia locale, Alfonso Marrandino assessore con delega alla sicurezza sul lavoro, Nicola Mangiacapre - coordinatore della protezione civile operante sul territorio comunale, Luigi Oliva e Cesario Bove, consiglieri comunali rappresentanti della minoranza, Francesco Salvatore Coniglio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso dell'incontro, sono state tracciate le linee programmatiche e le priorità d'intervento che caratterizzeranno l'attività dell'organismo.

Tra i punti centrali emersi dal confronto vi è la forte volontà di imprimere un indirizzo orientato principalmente alla prevenzione, alla diffusione di una solida cultura della sicurezza e alla sensibilizzazione costante dei lavoratori, delle imprese e dell’intera cittadinanza.

La commissione ha condiviso una linea di lavoro basata su un approccio equilibrato e collaborativo, volto a porsi concretamente al fianco dei lavoratori nella tutela della salute e della sicurezza e, al contempo, a sostenere gli operatori economici che operano nel rispetto delle regole, affinché la sicurezza rappresenti un valore condiviso e mai un elemento di contrapposizione.

Tra le prime proposte programmatiche discusse figurano: Il monitoraggio e l'aggiornamento costante: l’introduzione di un report periodico sui cantieri edili attivi sul territorio comunale, per un quadro conoscitivo sempre aggiornato. La tutela della quiete pubblica: l'approfondimento della disciplina sull'utilizzo di macchinari rumorosi, in particolare nell'ambito dei lavori edili e in prossimità delle abitazioni, per contemperare le esigenze lavorative con la vivibilità urbana.

La formazione e l'informazione per la cittadinanza: l'avvio di corsi e incontri formativi aperti alla cittadinanza dedicati alla sicurezza nello svolgimento dei piccoli lavori domestici e del fai da te, per promuovere la cultura della prevenzione anche al di fuori degli ambienti di lavoro strettamente intesi.

“L'insediamento di questa commissione - ha sottolineato il sindaco Guida - rappresenta un tassello fondamentale per la nostra comunità. Vogliamo che la sicurezza nei luoghi di lavoro non sia solo un obbligo normativo, ma una cultura diffusa, un patto di corresponsabilità che vede istituzioni, imprese e lavoratori camminare nella stessa direzione".

L'attività della commissione proseguirà nelle prossime settimane con incontri periodici per definire nel dettaglio le modalità operative e le tempistiche delle iniziative messe in campo.