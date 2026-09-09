Cesa: controlli attività commerciali per una corretta raccolta differenziata

Tutela dell’ambiente, decoro urbano e corretta gestione dei rifiuti

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Iniziati i controlli presso le attività commerciali per la corretta raccolta differenziata. Controllati scarichi abusi su di un terreno...

Cesa.  

 

Proseguono con determinazione le azioni messe in campo dall’Amministrazione Comunale di Cesa per la tutela dell’ambiente, il decoro urbano e la corretta gestione dei rifiuti. Nelle ultime ore, l’azione amministrativa e di controllo sul territorio si è articolata su un duplice fronte: le verifiche ambientali nelle aree rurali e una campagna informativa e di sensibilizzazione rivolta al tessuto commerciale locale.

 

A seguito della riunione operativa tenutasi lunedì scorso, gli uffici e le autorità competenti hanno effettuato un sopralluogo mirato su un terreno situato nei pressi della zona di ‘A ‘Rena, dove erano stati riscontrati scarichi abusivi. I proprietari dell’area, originari di Sant’Antimo, si sono presentati questa mattina e sono stati formalmente diffidati a provvedere alla completa pulizia e bonifica del fondo entro il termine perentorio di una settimana.

Parallelamente, sono scattati i controlli presso le attività commerciali del territorio. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione e coordinata dal Comando della Polizia Municipale, guidata da Francesco Barone, e agli Osservatori Ambientali, coordinati da Ivano Oliva, ha visto il personale in prima linea non con finalità punitive immediate, ma con un approccio volto al dialogo, alla vicinanza e alla corretta informazione.

L’attività ha messo in luce la necessità di intensificare il supporto ai titolari degli esercizi: gli accertamenti preliminari hanno infatti evidenziato ampi margini di miglioramento nella gestione della raccolta differenziata. Per tale motivo, nel corso delle visite, tutti i commercianti sono stati informati e invitati a mettersi in regola. Le verifiche riprenderanno in modo puntuale tra dieci giorni, termine oltre il quale scatteranno inevitabilmente le sanzioni previste per i non conformi.

“L’iniziativa - commenta il sindaco Enzo Guida - ha registrato un riscontro particolarmente positivo e inaspettato sul piano umano e relazionale. Molti commercianti hanno espresso sorpresa e apprezzamento nel vedere il Comandante della Polizia Municipale scendere in campo fianco a fianco con gli Osservatori Ambientali per un’opera di sensibilizzazione educativa e preventiva. Questo clima di vicinanza istituzionale ha favorito un confronto aperto, permettendo agli operatori commerciali di condividere le proprie difficoltà quotidiane e le proprie opinioni”.

“Questa azione nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale – sottolinea l’assessore all’ambiente Alfonso Marrandino – di raggiungere percentuali sempre più alte di raccolta differenziata. Questa fase nasce anche dall’incontro avuto con la ditta DM Technology e tutti i soggetti protagonisti, durante il quale è stata tracciata l’azione delle prossime settimane. Un percorso costante di informazione, sensibilizzazione e presenza capillare sul territorio, affinché la tutela dell’ambiente divenga un obiettivo condiviso da tutta la comunità”.

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