Cesa: controlli attività commerciali per una corretta raccolta differenziata Tutela dell’ambiente, decoro urbano e corretta gestione dei rifiuti

Proseguono con determinazione le azioni messe in campo dall’Amministrazione Comunale di Cesa per la tutela dell’ambiente, il decoro urbano e la corretta gestione dei rifiuti. Nelle ultime ore, l’azione amministrativa e di controllo sul territorio si è articolata su un duplice fronte: le verifiche ambientali nelle aree rurali e una campagna informativa e di sensibilizzazione rivolta al tessuto commerciale locale.

A seguito della riunione operativa tenutasi lunedì scorso, gli uffici e le autorità competenti hanno effettuato un sopralluogo mirato su un terreno situato nei pressi della zona di ‘A ‘Rena, dove erano stati riscontrati scarichi abusivi. I proprietari dell’area, originari di Sant’Antimo, si sono presentati questa mattina e sono stati formalmente diffidati a provvedere alla completa pulizia e bonifica del fondo entro il termine perentorio di una settimana.

Parallelamente, sono scattati i controlli presso le attività commerciali del territorio. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione e coordinata dal Comando della Polizia Municipale, guidata da Francesco Barone, e agli Osservatori Ambientali, coordinati da Ivano Oliva, ha visto il personale in prima linea non con finalità punitive immediate, ma con un approccio volto al dialogo, alla vicinanza e alla corretta informazione.

L’attività ha messo in luce la necessità di intensificare il supporto ai titolari degli esercizi: gli accertamenti preliminari hanno infatti evidenziato ampi margini di miglioramento nella gestione della raccolta differenziata. Per tale motivo, nel corso delle visite, tutti i commercianti sono stati informati e invitati a mettersi in regola. Le verifiche riprenderanno in modo puntuale tra dieci giorni, termine oltre il quale scatteranno inevitabilmente le sanzioni previste per i non conformi.

“L’iniziativa - commenta il sindaco Enzo Guida - ha registrato un riscontro particolarmente positivo e inaspettato sul piano umano e relazionale. Molti commercianti hanno espresso sorpresa e apprezzamento nel vedere il Comandante della Polizia Municipale scendere in campo fianco a fianco con gli Osservatori Ambientali per un’opera di sensibilizzazione educativa e preventiva. Questo clima di vicinanza istituzionale ha favorito un confronto aperto, permettendo agli operatori commerciali di condividere le proprie difficoltà quotidiane e le proprie opinioni”.

“Questa azione nasce dalla volontà dell’amministrazione comunale – sottolinea l’assessore all’ambiente Alfonso Marrandino – di raggiungere percentuali sempre più alte di raccolta differenziata. Questa fase nasce anche dall’incontro avuto con la ditta DM Technology e tutti i soggetti protagonisti, durante il quale è stata tracciata l’azione delle prossime settimane. Un percorso costante di informazione, sensibilizzazione e presenza capillare sul territorio, affinché la tutela dell’ambiente divenga un obiettivo condiviso da tutta la comunità”.