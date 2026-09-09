Cisal e Anief Caserta: buon anno scolastico a studenti, docenti e personale Ata Ecco il messaggio di Ferdinando Palumbo e Angelo Pellegrino

In questi giorni i ragazzi della provincia stanno cominciando il nuovo anno scolastico. Un appuntamento che coinvolge studenti, docenti, personale ATA, dirigenti scolastici e famiglie e che rappresenta anche l'occasione per fare il punto sulle condizioni in cui riparte la scuola nel territorio casertano.

A rivolgere un augurio alla comunità scolastica sono Ferdinando Palumbo, Segretario Generale Cisal Caserta, e Angelo Pellegrino, Segretario Provinciale Anief. "Auguriamo a tutti un buon anno scolastico, con l'auspicio che possa essere un periodo di crescita per gli studenti e di soddisfazione professionale per quanti lavorano quotidianamente nelle scuole. La scuola svolge un ruolo essenziale nella formazione dei ragazzi e nella crescita della comunità".



L'inizio delle lezioni porta però con sé anche le problematiche che da tempo interessano il sistema scolastico della provincia: trasporti, edilizia scolastica, carenza di personale, precariato, sostegno, continuità didattica e dispersione scolastica.

A queste si aggiunge quest'anno una questione che sta assumendo un rilievo sempre maggiore, quella delle temperature elevate negli edifici scolastici. «Il caldo nelle aule merita attenzione - spiegano Palumbo e Pellegrino – perché le temperature elevate, soprattutto quando si protraggono per periodi lunghi, possono incidere sulle condizioni di studio e di lavoro. Il tema del microclima è già previsto nella valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro e le indicazioni delle autorità sanitarie richiamano gli effetti delle ondate di calore sulla salute. Occorre quindi considerare anche questo aspetto nella programmazione degli interventi sugli edifici scolastici, insieme alla ventilazione, all'isolamento, alle schermature e all'efficienza energetica». Per Cisal e Anief Caserta resta centrale anche la situazione del personale. «Docenti e personale ATA garantiscono ogni giorno il funzionamento delle istituzioni scolastiche e devono poter lavorare in condizioni adeguate. La continuità didattica, in particolare, rappresenta un elemento importante per la qualità dell'insegnamento e per gli studenti, soprattutto nei percorsi che richiedono maggiore attenzione e sostegno».



Un'attenzione particolare viene riservata anche alla dispersione scolastica. «Il contrasto all'abbandono degli studi richiede il coinvolgimento di tutta la comunità. La scuola non può affrontare da sola situazioni che spesso sono legate a difficoltà familiari, economiche e sociali. Servono collaborazione tra istituzioni, famiglie e scuole, servizi efficienti, trasporti adeguati e opportunità formative e di aggregazione». Il messaggio rivolto agli studenti è di affrontare il nuovo anno con impegno e curiosità. «La scuola deve essere un luogo nel quale acquisire conoscenze, sviluppare le proprie capacità e prepararsi alle scelte future.

Ai ragazzi auguriamo di vivere questo percorso con partecipazione e fiducia, mentre a docenti e personale ATA rivolgiamo il nostro ringraziamento per il lavoro che svolgono quotidianamente». «L'auspicio – concludono Palumbo e Pellegrino – è che durante questo anno scolastico possano essere affrontate le criticità ancora presenti e che l'istruzione continui a essere una priorità per le istituzioni. Investire nella scuola significa occuparsi del futuro dei giovani e della provincia di Caserta».