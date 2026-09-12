Casertana, colpaccio in trasferta: 3-2 all'Inter Under 23 Show di Manconi che s'inventa un gol da urlo

La vittoria è servita. La Casertana piazza un altro acuto in trasferta, questa volta è l'Inter U23 a cedere il passo ai falchetti. Partita equilibrata che si sblocca poco prima del riposo: cross di Oukhadda ed inserimento letale di Henin sul secondo palo. Nella ripresa i nerazzurri trovano il pari (autogol di Henin), ma la Casertana riallunga con una zampata di Castelli su assist di Manconi. E', poi, proprio il numero 10 a salire in cattedra. Va via a due uomini con un gioco di prestigio e, nei pressi lato corto dell'area, batte il portiere con un tiro impossibile: una parabola che finisce dritta il rete sul secondo palo. La gara vive un sussulto quando l'Inter riesce a trovare il secondo gol al 90' con Mosconi. Ma i rossoblù tengono botta e portano a casa una vittoria pesante.

INTER U23-CASERTANA 2-3

Reti: 46' Henin (C), 58' aut. Henin (I), 68' Castelli, 79' Manconi, 88' Mosconi

Inter U23 (3-5-2): Melgrati; Donato, Stante, Jakirovic; Aidoo (66' Agbonifo), Charlys (27' Mosconi), Fiordilino, Bovo (66' Kaczmarski), Milani (77' Marello); Fumagalli, Lavelli (66' Zuberek). A disposizione: Taho, Raimondi, Avitabile, Cerpelletti, Tosto, Venturini, Mancuso, Garonetti. Allenatore: Vecchi

Casertana (3-4-3): De Lucia; Belli, Kontek, Martino (74' Caporale); Oukhadda, Di Tacchio, Pezzella (59' Sandri), Piovanello (59' Bentivegna (74' Mehic); Henin (67' Vezzoni), Castelli, Manconi. A disposizione: Schiedo, Magro, Favale, Colley, Rocchi, Arzillo. Allenatore: Espinal

Ammoniti: 42' Martino (C), 44' Bovo (I), 45' Lavelli (I)