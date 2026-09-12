Controlli notturni dei carabinieri nel casertano: 4 denunce e 25 violazioni E' accaduto durante la notte a Santa Maria Capua Vetere e nei comuni limitrofi

Controlli rafforzati durante la notte a Santa Maria Capua Vetere e nei comuni limitrofi, dove i carabinieri della locale Compagnia hanno effettuato un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di illegalità, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al controllo delle persone sottoposte a misure restrittive.

Nel corso delle attività, i militari della sezione operativa hanno deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria un 34enne residente a Santa Maria Capua Vetere, già sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo è stato sorpreso all’esterno della propria abitazione, in violazione delle prescrizioni connesse alla misura cui era sottoposto. Dovrà ora rispondere, allo stato delle indagini, dell’ipotesi di reato di evasione.

A San Prisco, invece, i militari della locale Stazione hanno proceduto al controllo di un 43enne originario del Marocco e domiciliato a Macerata Campania, trovato alla guida di un ciclomotore Piaggio Si 50 risultato privo di targa e della documentazione di circolazione.

Il mezzo, caratterizzato da un telaio punzonato, è stato sottoposto a sequestro penale. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato deferito in stato di libertà, in relazione alle ipotesi di ricettazione e riciclaggio, secondo quanto emerso dagli elementi raccolti e fermo restando l’esito dell’eventuale successivo procedimento giudiziario.

Sempre a Santa Maria Capua Vetere, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà una 24enne residente a Curti, ritenuta gravemente indiziata, allo stato delle indagini, del reato di lesioni personali. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari, la giovane, al culmine di una lite scaturita per futili motivi, avrebbe aggredito fisicamente la madre.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti. In piazza Mazzini, i militari della Sezione Radiomobile hanno controllato un giovane di origine albanese, classe 2011, trovato in possesso di un telefono iPhone modificato e utilizzato, secondo quanto accertato, come contenitore. All'interno sarebbero stati rinvenuti 14 involucri termosaldati contenenti complessivamente 21,70 grammi di hashish. La sostanza stupefacente e il dispositivo sono stati sottoposti a sequestro. Il giovane è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, con gli ulteriori accertamenti demandati all’Autorità competente anche in considerazione della sua minore età.

Nel corso del servizio, l’attività di controllo ha interessato complessivamente 74 persone e 60 veicoli. Particolare attenzione è stata riservata anche al rispetto delle norme sulla circolazione stradale: i Carabinieri hanno contestato 25 violazioni al Codice della strada, per un importo complessivo di circa 9.717 euro. I controlli hanno inoltre comportato il ritiro di 2 patenti di guida e 3 carte di circolazione, il sequestro di 2 veicoli e il fermo amministrativo di un ulteriore mezzo.

L’operazione si inserisce nell’ambito della quotidiana attività di prevenzione e controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere, attraverso servizi mirati e coordinati nei centri abitati e lungo le principali arterie stradali, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e prevenire condotte potenzialmente pericolose per la collettività.

Le persone coinvolte sono da considerarsi non colpevoli fino all’eventuale pronuncia definitiva di responsabilità, trattandosi di procedimenti nella fase delle indagini preliminari.