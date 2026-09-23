Minaccia la madre per ottenere denaro: arrestato dai carabinieri Ancora un episodio di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione aggravata.

Intervento nella prima mattina dei militari della sezione radiomobile della compagnia di Marcianise. La vittima, 51 anni, sarebbe stata destinataria di reiterate minacce culminate nella richiesta di denaro.

Il giovane è stato arrestato in flagranza per le ipotesi di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione aggravata.

Ventiquattro anni lui, 51 anni la madre. Sarebbe stato l'ennesimo episodio di minacce all'interno delle mura domestiche, questa volta finalizzato a ottenere denaro, a far scattare nella prima mattina di oggi l'intervento dei carabinieri della sezione radiomobile.

I militari dell’Arma sono intervenuti presso l'abitazione della famiglia a seguito delle condotte contestate al giovane, che, secondo quanto ricostruito nell'immediatezza, avrebbe rivolto reiterate minacce nei confronti della madre, culminate negli episodi odierni e nella richiesta di una somma di denaro.

La vicenda, secondo gli elementi raccolti dai carabinieri, non sarebbe riconducibile a un singolo episodio. Le contestazioni riguarderebbero infatti una serie di comportamenti minacciosi che si sarebbero protratti nel tempo all'interno del contesto familiare e che, nella mattinata odierna, avrebbero assunto i contorni della tentata estorsione aggravata.

L'intervento tempestivo dei militari della Radiomobile ha consentito di ricostruire nell'immediatezza quanto accaduto e di procedere agli accertamenti necessari. Al termine delle verifiche, ricorrendone i presupposti, il 24enne è stato tratto in arresto in flagranza con le ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione aggravata.

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove è stato messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

La posizione dell'arrestato resta al vaglio dell'autorità giudiziaria e dovrà essere definita nelle successive fasi del procedimento, nel pieno rispetto della presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.