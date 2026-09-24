Non risponde al telefono da tre giorni: la trovano riversa a terra in casa L’allarme lanciato dai nipoti, i soccorsi e il salvataggio

Tre giorni senza riuscire a mettersi in contatto con la nonna hanno fatto scattare l’allarme. I nipoti, preoccupati per il prolungato silenzio della donna, hanno chiesto aiuto alla polizia locale di Casal di Principe.

Gli agenti sono intervenuti rapidamente presso l’abitazione dell’anziana, in via delle Rose. Dopo aver ascoltato il racconto dei familiari, il comandante Ettore De Simone ha immediatamente allertato il 118, mentre la situazione lasciava temere il peggio.

Non potendo accedere facilmente all’abitazione, il comandante ha deciso di intervenire direttamente, scavalcando il muro di recinzione per verificare le condizioni della donna.

Una volta all’interno, la drammatica scoperta: l’anziana era riversa a terra, ma fortunatamente ancora viva.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, allertati dalla Polizia Locale, che hanno prestato le prime cure alla donna.

Un intervento tempestivo che ha permesso di raggiungere l’anziana e garantirle i soccorsi necessari, dopo tre giorni durante i quali non era riuscita a rispondere alle telefonate dei suoi familiari.

La vicenda riaccende anche l’attenzione sull’importanza di non ignorare i segnali di possibile difficoltà, soprattutto quando riguardano persone anziane che vivono sole.