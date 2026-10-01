Sicurezza nei cantieri, blitz dei carabinieri nel casertano: denunce e sanzioni Individuare eventuali situazioni di rischio e assicurare il rispetto degli obblighi di legge

Controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e verifiche sulle condizioni operative all’interno dei cantieri. È questo l’obiettivo dell’attività condotta nel pomeriggio di ieri dai carabinieri della stazione di San Prisco, insieme al personale del nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro (Nil) e dell’ispettorato territoriale del lavoro di Caserta.

I controlli hanno interessato un cantiere edile dove i militari dell’Arma e gli ispettori hanno proceduto a una serie di accertamenti sulle ditte impegnate nelle attività lavorative e sul rispetto delle disposizioni previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Al termine delle verifiche, sono state individuate violazioni delle disposizioni contenute nel Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, che hanno portato al deferimento in stato di libertà di due titolari delle imprese operanti all’interno del cantiere.

Si tratta di una donna, titolare di una società attiva nel settore delle costruzioni, e di un 31enne, anch’egli titolare di un’impresa edile. Nei loro confronti sono state contestate le violazioni riscontrate durante l’attività ispettiva e sono stati adottati i conseguenti provvedimenti previsti dalla normativa.

Sul fronte economico, le verifiche hanno portato alla contestazione di ammende per un importo complessivo di circa 11mila euro.

L’intervento rientra nell’attività di prevenzione e controllo svolta dall’arma dei carabinieri, in collaborazione con gli organismi specializzati dell’Ispettorato del Lavoro, per verificare il rispetto delle norme poste a tutela della salute e dell’incolumità dei lavoratori.

Un settore, quello dei cantieri edili, nel quale i controlli assumono particolare rilevanza proprio per individuare eventuali situazioni di rischio e assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Gli atti relativi alle violazioni contestate sono stati trasmessi all’autorità giudiziaria competente, che procederà alle valutazioni di propria competenza. Per gli indagati vale, come previsto dalla legge, la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.