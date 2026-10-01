Caserta, trasporto di rifiuti senza formulario: multa e denuncia Il blitz dei carabinieri

Un controllo nato nell’ambito delle attività di contrasto ai reati ambientali nella cosiddetta “Terra dei Fuochi” ha portato, nella mattinata odierna a un accertamento amministrativo e a una denuncia all’autorità giudiziaria da parte dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Caserta.

L’intervento è scattato a seguito di una richiesta di supporto avanzata dal personale dell’esercito italiano dell’8° reggimento Bersaglieri “Garibaldi” di Caserta, impegnato in un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e al contrasto degli illeciti in materia ambientale.

Nel corso delle verifiche, i militari dell’Arma hanno sottoposto a controllo un autocarro Iveco Daily, a bordo del quale un 47enne dipendente di una società operante nel settore dei restauri trasportava materiale di risulta proveniente da lavorazioni edili, classificato come rifiuto non pericoloso.

Gli accertamenti hanno evidenziato l’assenza del prescritto Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), documento previsto dalla normativa per accompagnare il trasporto e consentire la corretta tracciabilità del materiale.

Per tale ragione, nei confronti del conducente i carabinieri hanno contestato una sanzione amministrativa compresa tra 1.600 e 10.000 euro, prevista dalla normativa vigente per la violazione accertata.

La vicenda non si è però esaurita con il controllo del mezzo. Poco dopo, infatti, è intervenuto sul posto il titolare della società, un 35enne residente a Caserta e già noto alle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo avrebbe esibito ai militari un formulario destinato a giustificare il trasporto del materiale. Gli ulteriori accertamenti eseguiti sul documento avrebbero tuttavia evidenziato che lo stesso sarebbe stato generato successivamente al controllo del veicolo.

L’elemento documentale è stato quindi ritenuto meritevole di ulteriori approfondimenti investigativi. Al termine delle attività, il 35enne è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria, poiché ritenuto indiziato, allo stato delle indagini, di falsità materiale commessa da privato e falsità ideologica in atto pubblico.

L’intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo del territorio predisposto nell’area della “Terra dei fuochi”, dove l’arma dei carabinieri, anche attraverso la collaborazione con le altre componenti impegnate nei servizi ambientali, mantiene alta l’attenzione sulla corretta gestione, movimentazione e tracciabilità dei rifiuti.

L’attività svolta dai militari della Sezione Radiomobile ha consentito, in particolare, di verificare non soltanto la presenza del materiale trasportato, ma anche la regolarità della documentazione prevista per garantirne la tracciabilità, facendo emergere ulteriori elementi che hanno portato al coinvolgimento dell’autorità giudiziaria.

Come previsto dalla legge, la persona denunciata è da considerarsi non colpevole fino a eventuale sentenza definitiva.