Tenta di rubare un furgone dal parcheggio dell'ospedale: denunciato un uomo E' accaduto in un'area privata del Moscati ad Aversa

Un tentativo di furto all’interno del parcheggio privato dell’ospedale “G. Moscati” di Aversa è stato interrotto grazie all’intervento del personale di vigilanza e dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Aversa.

L’episodio si è verificato nella serata di ieri, all’interno dell’area di parcheggio della struttura sanitaria di via Gramsci. Secondo quanto ricostruito dai militari, un 44enne residente a Carinaro, già noto alle forze dell’ordine, sarebbe stato sorpreso mentre tentava di allontanarsi alla guida di un veicolo commerciale Renault Kangoo.

Il mezzo, secondo gli accertamenti eseguiti, risulta essere di proprietà di una società che gestisce il servizio di ristorazione dell’ospedale. L’uomo sarebbe stato notato e bloccato prima di riuscire ad allontanarsi, grazie all’intervento congiunto di personale civile e di una guardia particolare giurata in servizio presso la struttura, affiancati dai carabinieri della sezione radiomobile.

I militari, intervenuti sul posto, hanno proceduto agli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto e verificare le circostanze nelle quali l’uomo si trovava alla guida del veicolo.

Al termine delle attività, il 44enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per l’ipotesi di reato di tentato furto.

L’intervento conferma l’importanza della collaborazione tra gli operatori della sicurezza privata e le forze dell’ordine nel prevenire e interrompere tempestivamente episodi predatori, soprattutto all’interno di aree sensibili come quelle degli ospedali.

L’autorità giudiziaria è stata informata dai Carabinieri della Sezione Radiomobile che hanno proceduto. Per la persona denunciata vale la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.