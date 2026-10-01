Ore di apprensione per la scomparsa di un anziano: poi un sospiro di sollievo Si era allontanato dall'ospedale di Aversa ed è stato ritrovato a Parete

Ore di apprensione per la scomparsa di un anziano che si era allontanato dall’ospedale di Aversa facendo perdere le proprie tracce.

L’allarme è stato lanciato dai familiari e ha fatto immediatamente scattare il dispositivo provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

A denunciare l’allontanamento ai carabinieri della stazione di Aversa è stato il figlio dell’uomo, che ha riferito ai militari che il padre, 86enne, si era allontanato dalla struttura sanitaria dove era stato ricoverato, senza fare più ritorno.

Ricevuta la segnalazione, i carabinieri hanno immediatamente attivato le procedure previste per i casi di scomparsa. Le ricerche sono state diramate sul territorio, è stata aggiornata la banca dati delle persone scomparse e, soprattutto, è stato attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, consentendo di coordinare le attività di ricerca e indirizzare gli accertamenti verso le possibili aree di transito dell'anziano.

La svolta è arrivata nel corso del pomeriggio, quando i carabinieri della stazione di Parete hanno individuato l'86enne lungo via Follerau, nel centro abitato.

L'anziano si trovava fermo davanti a un panificio e appariva in stato confusionale. I militari, dopo averlo raggiunto e identificato, hanno prestato i primi soccorsi e hanno richiesto l'intervento del personale sanitario del 118, che ha provveduto a prendere in carico l'uomo e ad accompagnarlo insieme ai familiari presso l'ospedale di Aversa per le necessarie cure e valutazioni.

Un intervento che ha consentito di chiudere positivamente, nel giro di poche ore, una vicenda che aveva fatto temere per le condizioni dell'anziano. Fondamentale si è rivelata la tempestività della segnalazione e l'immediata attivazione della macchina delle ricerche, con il coinvolgimento dei reparti dell'Arma presenti sul territorio.

Dopo il ritrovamento dell'uomo, le ricerche sono state revocate, così come il Piano provinciale, e la relativa banca dati è stata aggiornata. Dell'avvenuto ritrovamento è stata informata l'autorità giudiziaria competente.

L'episodio conferma ancora una volta l'importanza della tempestiva denuncia di scomparsa e della rapidità con cui le forze dell'ordine possono attivare i protocolli previsti, soprattutto quando a far perdere le proprie tracce è una persona anziana e potenzialmente vulnerabile.