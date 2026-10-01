Ore di apprensione per la scomparsa di un anziano: poi un sospiro di sollievo

Si era allontanato dall'ospedale di Aversa ed è stato ritrovato a Parete

ore di apprensione per la scomparsa di un anziano poi un sospiro di sollievo

L’allarme è stato lanciato dai familiari e ha fatto immediatamente scattare il dispositivo provinciale per la ricerca delle persone scomparse...

Aversa.  

 

Ore di apprensione per la scomparsa di un anziano che si era allontanato dall’ospedale di Aversa facendo perdere le proprie tracce.

L’allarme è stato lanciato dai familiari e ha fatto immediatamente scattare il dispositivo provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

A denunciare l’allontanamento ai carabinieri della stazione di Aversa è stato il figlio dell’uomo, che ha riferito ai militari che il padre, 86enne, si era allontanato dalla struttura sanitaria dove era stato ricoverato, senza fare più ritorno.

Ricevuta la segnalazione, i carabinieri hanno immediatamente attivato le procedure previste per i casi di scomparsa. Le ricerche sono state diramate sul territorio, è stata aggiornata la banca dati delle persone scomparse e, soprattutto, è stato attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse, consentendo di coordinare le attività di ricerca e indirizzare gli accertamenti verso le possibili aree di transito dell'anziano.

La svolta è arrivata nel corso del pomeriggio, quando i carabinieri della stazione di Parete hanno individuato l'86enne lungo via Follerau, nel centro abitato.

L'anziano si trovava fermo davanti a un panificio e appariva in stato confusionale. I militari, dopo averlo raggiunto e identificato, hanno prestato i primi soccorsi e hanno richiesto l'intervento del personale sanitario del 118, che ha provveduto a prendere in carico l'uomo e ad accompagnarlo insieme ai familiari presso l'ospedale di Aversa per le necessarie cure e valutazioni.

Un intervento che ha consentito di chiudere positivamente, nel giro di poche ore, una vicenda che aveva fatto temere per le condizioni dell'anziano. Fondamentale si è rivelata la tempestività della segnalazione e l'immediata attivazione della macchina delle ricerche, con il coinvolgimento dei reparti dell'Arma presenti sul territorio.

Dopo il ritrovamento dell'uomo, le ricerche sono state revocate, così come il Piano provinciale, e la relativa banca dati è stata aggiornata. Dell'avvenuto ritrovamento è stata informata l'autorità giudiziaria competente.

L'episodio conferma ancora una volta l'importanza della tempestiva denuncia di scomparsa e della rapidità con cui le forze dell'ordine possono attivare i protocolli previsti, soprattutto quando a far perdere le proprie tracce è una persona anziana e potenzialmente vulnerabile.

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