In fiamme deposito edile nel casertano, densa colonna di fumo a Capodrise Incendio su 80 metri quadrati destinati a deposito di materiale edile

Nella serata di ieri, verso le ore 22:30, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dal distaccamento di Aversa, è intervenuta in via Santa Croce, nel comune di Capodrise, al confine con il territorio di Recale, per un vasto incendio sviluppatosi all'interno di un deposito di materiale edile.

All'arrivo sul posto, i Vigili del Fuoco hanno trovato un'area interessata dalle fiamme, con una densa colonna di fumo e alte lingue di fuoco visibili anche a notevole distanza.

Considerata l'entità dell'incendio, sul posto sono state fatte intervenire anche una squadra dalla sede centrale del Comando provinciale di Caserta e un'autobotte, sempre dalla sede centrale, che hanno fornito il necessario supporto alle operazioni di spegnimento.

Le fiamme hanno interessato circa 80 metri quadrati di materiale edile vario presente all'interno del deposito. I Vigili del Fuoco hanno operato per circoscrivere e domare l'incendio, procedendo successivamente alle operazioni di messa in sicurezza dell'area