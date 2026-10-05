Torna sotto casa della ex nonostante il divieto: arrestato dai carabinieri In manette un 40enne già sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna

Non avrebbe dovuto avvicinarsi alla sua ex compagna, ma sarebbe tornato proprio nei pressi della sua abitazione. Una violazione che, secondo quanto accertato dai carabinieri, è costata l’arresto a un 40enne residente nel casertano, già sottoposto al divieto di avvicinamento alla donna.

È accaduto a Gricignano di Aversa, quando i militari della locale stazione carabinieri, hanno individuato l’uomo mentre stazionava nei pressi dell’abitazione della ex compagna.

La presenza del 40enne, alla luce della misura cautelare già in vigore nei suoi confronti, ha fatto scattare immediatamente l’intervento dei militari. L’uomo si sarebbe allontanato dalla zona, ma è stato rintracciato poco dopo in via Fogar, mentre era alla guida della propria autovettura.

Gli accertamenti eseguiti dai Carabinieri hanno quindi portato all’arresto in flagranza per la presunta violazione del divieto di avvicinamento. La donna è stata informata delle facoltà e dei diritti riconosciuti alla persona offesa, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Per il 40enne, al termine delle formalità di rito, si sono aperte le porte della casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove è stato condotto a disposizione dell’autorità giudiziaria, immediatamente informata dalla stazione carabinieri di Gricignano di Aversa.

Un intervento che riporta ancora una volta l’attenzione sul controllo del rispetto delle misure cautelari disposte dall’autorità giudiziaria, soprattutto quando sono finalizzate a tutelare persone già esposte a situazioni di particolare vulnerabilità.

L’arresto è stato eseguito nell’ambito delle indagini e la responsabilità dell’indagato dovrà essere definitivamente accertata con provvedimento irrevocabile, nel rispetto della presunzione di innocenza.