Santa Maria Capua Vetere, controlli dei carabinieri: arresto e quattro denunce Elevate sanzioni per oltre 31 mila euro

Un arresto, quattro persone denunciate, un segnalato per droga e un pesante bilancio sul fronte della sicurezza stradale. È il risultato del servizio coordinato di controllo del territorio eseguito nella notte dai carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere nei comuni della zona.

I militari hanno passato al setaccio il territorio con un dispositivo finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati, effettuando complessivamente 150 controlli su persone e 64 su veicoli. Un’attività che ha portato anche alla contestazione di 22 violazioni al codice della strada, per un importo complessivo di 31.241 euro.

Nel corso del servizio è stato eseguito anche un arresto. A finire ai domiciliari è stato un 70enne, destinatario di un ordine di carcerazione e riconosciuto colpevole, quale datore di lavoro, dell’assunzione di un cittadino straniero privo del permesso di soggiorno. Per lui è stata disposta l’espiazione di una pena di sei mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare.

Sul fronte dei controlli alle persone sottoposte a misure restrittive, i carabinieri hanno invece denunciato per evasione un 39enne già sottoposto alla detenzione domiciliare, risultato assente al momento della verifica presso la propria abitazione.

Un’altra denuncia ha riguardato un 48enne sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. L’uomo è stato sorpreso a bordo di un’autovettura insieme a una persona gravata da precedenti penali e, soprattutto, si trovava in un comune diverso da quello di residenza, in violazione degli obblighi imposti dalla misura.

Durante i controlli è emerso anche un caso di presunta falsità documentale. Una 25enne è stata trovata in possesso di una carta d’identità elettronica che, secondo gli accertamenti dei militari, presentava evidenti segni di manomissione e contraffazione, con un foro praticato in corrispondenza del chip elettronico. Il documento è stato sequestrato penalmente e la donna denunciata all’Autorità Giudiziaria.

Particolarmente significativa anche l’attività investigativa relativa ai furti di copriruota per autovetture. I Carabinieri hanno individuato un 54enne ritenuto, allo stato degli accertamenti, coinvolto in diversi episodi commessi tra Caserta, San Prisco e Casapulla. Nel corso degli accertamenti sono stati recuperati e sottoposti a sequestro 22 copriruota, rinvenuti nella sua disponibilità, alcuni dei quali già restituiti ai legittimi proprietari.

Non è mancato il contrasto al consumo di stupefacenti: una persona è stata segnalata alla competente Prefettura quale assuntore ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/1990.

Massima attenzione anche alla circolazione stradale. Nel corso dei controlli sono state contestate 22 infrazioni, con sanzioni per oltre 31mila euro complessivi. I militari dell’Arma hanno inoltre proceduto al ritiro di quattro patenti di guida e di tre carte di circolazione, al sequestro di otto veicoli e al fermo amministrativo di altri due mezzi.

Un’attività articolata che ha interessato tanto il contrasto ai reati quanto la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria e le condizioni di sicurezza della circolazione.

Le competenti autorità sono state informate dai militari della compagnia carabinieri di Santa Maria Capua Vetere. Per le persone denunciate e segnalate, ogni eventuale responsabilità dovrà essere accertata nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.