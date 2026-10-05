Mazza di ferro contro un'audi da 100 mila euro: due persone costrette a scendere Agguato a San Nicola la Strada, auto ritrovata dai carabinieri a Mondragone

Momenti di terrore in via Pertini a San Nicola la Strada nel casertano: malviventi hanno colpito un’audi SQ5 e fatto scendere con la forza il conducente e la passeggera, poi sono fuggiti. L’auto, del valore di circa 100 mila euro, ritrovata poche ore dopo nel territorio di Mondragone

Un agguato consumato nel cuore della notte, con una mazza di ferro utilizzata per sfondare il vetro dell’auto e costringere due persone a scendere dall’abitacolo. Poi la fuga dei tre malviventi, dileguatisi per le strade della zona a bordo di un’Alfa Romeo Mito grigia. È la sequenza ricostruita dai Carabinieri intervenuti dopo l’allarme lanciato al 112.

L’assalto è avvenuto in via Pertini a San Nicola la Strada, dove tre persone con il volto travisato e vestite di scuro, secondo la prima ricostruzione, avrebbero affiancato un’Audi SQ5 di colore nero, utilizzando una mazza di ferro per mandare in frantumi il vetro della portiera lato conducente.

A bordo dell’Audi si trovavano il conducente, un 32enne proprietario del mezzo, e una 27enne entrambi del casertano. I tre aggressori li avrebbero quindi costretti con la forza ad abbandonare il veicolo, per poi dileguarsi immediatamente nelle vie circostanti.

Momenti di forte paura per i due occupanti. Il conducente ha riportato escoriazioni al volto e al piede sinistro ed è stato medicato sul posto dal personale sanitario del 118, intervenuto dopo la richiesta di soccorso.

Sul posto, dopo la richiesta di aiuto inoltrata dalle vittime al Numero Unico di Emergenza “112”, sono arrivati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Caserta. È scattata immediatamente l’attività investigativa, con l’obiettivo di ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare i responsabili.

La svolta è arrivata nel corso della mattinata, grazie al coordinamento delle pattuglie dell’Arma in circuito sul territorio provinciale operato dalla centrale operativa della compagnia carabinieri di Caserta. L’Audi SQ5 è stata infatti rintracciata nel territorio di Mondragone, in località Destra Volturno, dove è stata sottoposta a sequestro per consentire gli accertamenti tecnici e la ricerca di eventuali elementi utili alle indagini.

Il valore del veicolo e i danni provocati nell’aggressione sono stati quantificati complessivamente in circa 100mila euro.

I Carabinieri stanno acquisendo e analizzando le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo il percorso seguito dai malviventi, nella speranza di ricostruirne gli spostamenti e individuare il mezzo utilizzato per la fuga.

Le indagini sono condotte dai militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Caserta, con il supporto della sezione operativa e della sezione radiomobile del reparto territoriale di Mondragone, sotto il coordinamento dell’autorità giudiziaria, già informata dell’accaduto.

Il ritrovamento dell’audi rappresenta un primo elemento investigativo importante: l’auto sarà ora sottoposta agli accertamenti tecnici necessari per cercare impronte, tracce biologiche e ogni altro elemento che possa contribuire a dare un volto ai responsabili dell’assalto.